الإمام الطيب يوضح الحكمة في اقتران اسم الله الشكور بالغفور والحليم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنَّ اسم الله الشكور من أسماءه الحسنى الذي ورد ذكره في القرآن الكريم نحو 4 مرات، فيما اقترن في ثلاث منها باسمه «الغفور»، أما الرابعة فاقترن باسمه «الحليم» في سورة «التغابن» «والله شكور حليم».

«الطيب»: من لا يكون شكورا لا يكون حليما

وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الحكمة في اقتران اسم الله «الشكور» باسميه الغفور والحليم، أن الشكر يقتضي الحلم بمعنى لا يكون شكوراً إلا إذا كان حليماً.

آيات الله في كتابه في موضعها الصحيح

وتابع شيخ الأزهر الشريف: «من تفرغوا في نقد كتاب الله لم نجد أحدا منهم قال إنَّ هذه الآية ليست في موضعها والمفروض أن توضع في مكان آخر، هذا لم يحدث ولن يحدث».

وأكد: «القرآن الكريم من حكيم عليم، وبالتالي الشكور كيف يشكر وهو غضبان بالتالي فهو حليم».