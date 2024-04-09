أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9- 4- 2024.. تراجع ملحوظ في الصاغة

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم، تراجعا ملحوظا، قدره 5 جنيهات، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا عند 3195 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3651 جنيها للبيع ، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3195 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية؛ إذ سجل نحو 2738 جنيها، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند مستوى 2136 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 ـ 4 ـ 2024، استقرارا بمحلات الصاغة؛ عند نحو 25 ألفا و560 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2336 دولارا للبيع.