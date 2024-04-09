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دراما المتحدة

عمرو الورداني: «خمسة وخميسة» تعبير مصري مبتكر من سنة رسول الله

كتب:

شريف سليمان
05:48 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا لا نرفض أصحاب التدين الكمّي، ولكن لا نقبل أفعالهم لأن أفكارهم فاسدة وشيطانية وطبقية.

أهمية التدين المصري لتدين المسلمين جميعا

وتابع الورداني خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التدين المصري أحد حصون التدين للمسلمين جميعا لأن الشخصية المصرية واسعة تتميز بأنها لا تضيق بأي ثقافة ومن ثم قادرة على الابتكار.

جملة خمسة وخميسة تعبير مصري

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن جملة خمسة وخميسة تعبير مصري مبتكر عن سنة رسول الله وليس عن الشرك، وتعني الخمس آيات لسورة الفلق، بالإضافة لسورة الناس التي يتعوذ بهما الإنسان من الحسد.

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