محافظ الجيزة يتابع استعدادات الأحياء والمراكز لاستقبال عيد الفطر المبارك

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ بمشروع محور 26 يوليو الجديد، بدءا من شارع أحمد عرابي مروراً بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل، وحتى منطقة الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل، وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات.

محافظ الجيزة يتابع حالة الطرق

وكلف المحافظ خلال الجولة رؤساء أحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة ومركز أوسيم بمتابعة حاله الطرق أسفل المحور الجديد ورفع كفاءتها لتسهيل الحركة المرورية، مشددا على المرور الدوري للتأكد من مستوى النظافة.

راشد يتفقد محيط محطة قطارات بشتيل

كما تفقد المحافظ محيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل، موجها رئيس الحي باستكمال أعمال طلاء وتجميل وتحسين واجهات العقارات المطلة على المحطة، وكذلك تفقد طريق البراجيل وأسفل المحور، مشددا على رئيس الحي بمنع وجود أي تعديات أو إشغالات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية، ومتابعة أداء شركة النظافة العاملة ومنع وجود أي بؤر أو تجمعات للمخلفات.

شملت جوله المحافظ تفقد حالة النظافة واستعدادات الأحياء والمراكز لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تفقد قري كفر حكيم وابو رواش والمنصورية بمركز مدينة كرداسة وطريق كفر غطاطي واللبيني والمريوطية بحي الهرم.

ووجه المحافظ بمجازاة عدد من مسؤولي ومشرفي النظافة بحي الهرم والمنيرة الغربية وكرداسة لعدم متابعة أداء شركات النظافة، ما أسفر عن وجود تجمعات للمخلفات، مشددا على التواجد الميداني ورفع كافة المخلفات وتحسين حالة النظافة، كما كلف بإلغاء التعاقد مع شركة النظافة العاملة بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم لعدم الالتزام بجمع ورفع المخلفات أولا بأول.

نشر معدات شركة المياه بالشوارع

وحرص محافظ الجيزة على متابعة عملية نشر المعدات وفرق العمل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز للتعامل مع هطول الأمطار الذي تعرضت له عدد من القطاعات بالمحافظة، حيث تفقد الطريق الدائري ومحور صفط اللبن وشارع السودان وعددا من الشوارع بحي المنيرة الغربية.

نائب المحافظ يتفقد مستشفى البدرشين

كما تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، مستشفى البدرشين المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى استعدادا لعيد الفطر المبارك.

واطمئن على استعداد المستشفى لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية، وتابع سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والصيدلية وحضانات الأطفال، موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

انتظام العمل في المخابز البلدية

كما تفقد عددا من المخابز البلدية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤولي وأصحاب المخابز، وتابع أيضا منافذ بيع السلع الاستراتجية ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والألتزام بالأسعار المحددة.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مداخل ومخارج القرى والمدينة وأماكن ساحات صلاه العيد، مشددا برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أولا بأول.