«أبو عاصي»: يجب الاهتمام بمفسري القرآن الكريم

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنَّ الدول تهتم بحفظة القرآن وطباعة المصحف وسماع القرآن، لكن لا تهتم بمفسري القرآن.

الاهتمام بتفسير القرآن بجانب الحفظ

وأضاف «أبوعاصي»، في حواره ببرنامج «أبواب القرآن»، من تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»: «من المؤسف أن الدول تهتم بحفظة القرآن أكثر من مفسريه، نريد الاهتمام بمفسري القرآن، نريد جيل يتربى منذ الصغر ويتم إعداده للتفسير، نريد إخراج عقول تبدع في تفسير القرآن».

مسابقات عن المقاصد في القرآن

وتابع أستاذ التفسير: «هناك مؤسسات تنظم مسابقات عن المقاصد في القرآن، لكنها تكتفي بأسئلة عن معاني بعض الكلمات، لكننا نريد أجيال تستخرج القيم وفقه الحياة وفقه الكون والحضارة والأخلاق، والسنن الكونية والسنن الاجتماعية، ولا بد أن تهتم الدول بالناشئة في هذا الحقل، وتهتم بجيل متربي على المقاصد العليا للشريعة».

ولفت إلى أن بعض الدول هاجمت المدرسة العقلية وتقصد بهجومها الإمام محمد عبده، لأنها في رأيهم مدرسة بعيدة عن النص وتعمل العقل أكثر من النص، مردفا: «لكننا بالفعل نريد ننمي المدرسة العقلية في التفسير والمقاصد، وفهم الحديث، ونحتاج دراسة الأحاديث النبوية في ضوء سياقاتها، كما ندرس أسباب نزول الآيات، لأننا مثلا بحاجة لمعرفة أسباب ورود الحديث، لما قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام».