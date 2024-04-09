موعد الأيام البيض في شهر شوال.. احرص على صيامها

بمجرد حلول عيد الفطر المبارك وبدء شهر شوال، ينوي قطاع كبير من المسلمين صيام الأيام الست من شوال، وذلك اتباعاً لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يهتمون أيضاً بموعد الأيام البيض في شهر شوال، لصيامها طمعاً في الثواب من الله عز وجل.

موعد الأيام البيض في شهر شوال

وحول موعد الأيام البيض في شهر شوال، فإنها توافق أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وذلك لحديث أبو ذر الغفاري: «أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ البيضَ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرة».

والأيام البيض كالتالي:

الاثنين 13 شوال 1445 الموافق 22 أبريل 2024.

الثلاثاء 14 شوال 1445 الموافق 23 أبريل 2024.

الأربعاء 15 شوال 1445 الموافق 24 أبريل 2024.

لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم

الأيام الثلاثة البيض من الشهور العربية، تسمى «بيضًا» لابيضاض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: «الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء».

فضل صيام الأيام البيض

خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها:

- الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري.

- للصائم فرحتين يفرحهما، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ".

- خلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».

- الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ".

- من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا".

- الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".