ما حكم صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024؟.. «باق أيام»

تعد الأيام البيض في الأشهر الحرم من أفضل الأيام التي يٌستحب فيها العمل الصالح، وسميت بذلك لأنه يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا، وأوصى النبي بصيام الأيام البيض ولذلك يتساءل الكثيرون عن حكم صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024.

حكم صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024

أكدت دار الإفتاء المصرية حول حكم صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024، أن النبي الكريم أوصى صحابته بصيام الأيام البيض وذلك لما ورد في حديث حسن في صحيح النسائي رواه أبو ذر الغفاري قال فيه: أمرنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامِ البيضِ ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرةَ وخمسَ عشرة.

موعد صيام الأيام البيض

وحول موعد صيام الأيام البيض، أكدت دار الإفتاء المصرية أنها تبدأ من يوم الجمعة المقبل وتنهي الأحد، وجاءت كالتالي:

- الجمعة 13 شعبان الموافق 23 فبراير 2024

- السبت 14 شعبان الموافق 24 فبراير 2024

- الأحد 15 شعبان الموافق 25 فبراير 2024

أفضل الأدعية في الأيام البيض

وحول الحديث عن أفضل الأدعية في الأيام البيض، أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس الفتوى الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمسلم أن يدعو الله عز وجل بما يرغب، وهناك عدد من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها ومنها:

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى

للَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.