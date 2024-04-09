دعاء آخر لحظات رمضان.. أجمل الكلمات رددها الآن

دعاء آخر ساعات رمضان، من بين الأدعية التي يحرص المسلم عليها لوداع الشهر المبارك، سواء بالتضرع إلى الله بالدعاء أو من خلال الإكثار من الطاعات، لذا حرصت دار الإفتاء على نشر بعض الأدعية المتفقة مع ذلك عبر صفحتها الرسمية.

دعاء آخر لحظات رمضان

وقدمت دار الإفتاء دعاء آخر لحظات رمضان، بأكثر من صيغة من بينها:

يمكن أن يردد المسلم دعاء آخر لحظات رمضان بصيغة: «اللهم في آخر لحظات رمضانيا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله، نسألك رحمةً من عندك تعصمنا بها من الزلل، ونسألك رحمةً من عندك تصلح بها حياتنا من كل خلل، ونسألك رحمة من عندك تنقي بها قلوبنا من الحقد والحسد يا رب العالمين».

دعاء وداع رمضان

ومن بين صيغ دعاء وداع رمضان: «يا رب العالمين نسألك رضاك فهو أسمى أمانينا، فارْضَ عنَّا وارحمنا، وعافنا واعفُ عنا؛ فعافيتك أوسع لنا من الدنيا وما فيها، يا عفوُّ يا غفور يا رب العالمين».

كما يمكن أن يقول المسلم في دعاء آخر لحظات رمضان: «اللهم يا كريم نستمطر من يمينك الملأى بالرحمات والبركات ومن الإلهامات والإتحافات ومن الإكرامات والأنوار ما تملأ به حياتنا جمالًا وسعادة ورضًا ويقينًا وراحة ورحمة وسكنًا وسكينة وهدوءًا يا رب العالمين».

دعاء ختام رمضان

ويمكن أن يقول المسلم في دعاء وداع شهر رمضان: «إلهي كل فرح بغيرك زائل، وكل شُغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، فنسألك يا ربنا سرورًا تملأ به قلوبنا يا ودود يا رب العالمين».

وبحسب الإفتاء يمكن أن يقول المسلم في دعاء وداع رمضان أيضًا: «اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فِتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغًا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك أنت العليُّ العظيم.. اللهم قنِّعنا بما رزقتنا به، وبارك لنا فيه واخلف علينا بخير يا رب العالمين.. اللهم لا تقطع رجاءنا وبلِّغنا الأماني، وأصلح لنا شأننا كله يا تواب يا رحيم يا رب العالمين».

كما يمكن أن يردد المسلمين في آخر يوم رمضان دعاء: «اللهم اكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبًا توابًا، واغفر لنا واهدنا إلى الخير يا أرحم الراحمين».

دعاء آخر ساعات رمضان

أيضًا ن أدعية وداع رمضان: «اللهم إنَّا نسألك زيادةً في العلم والدين، وبركةً في العمر والرزق وتوبةً قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وجوازًا على الصراط وخلاصًا من الحساب ونصيبًا وافرًا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان».