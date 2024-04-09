أول أيام عيد الفطر 2024 في الجزائر وأماكن صلاة العيد.. 5 مظاهر للاحتفال غدا

ساعات قليلة وتبدأ الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وفي نهاية شهر رمضان، ينتظر المسلمون معرفة أماكن ومواقيت صلاة العيد حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها، ومنعًا لوجود ازدحام بين المصليين.

وتستعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية، أول أيام عيد الفطر 2024 في الجزائر وأماكن صلاة العيد، وذلك بحسب ما كشفت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجزائر.

أول أيام عيد الفطر 2024 في الجزائر وأماكن صلاة العيد

أشارت الحسابات الفلكية، إلى أن أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 سيكون غدا الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024، والذي سيكون أول أيام شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية، وبالتالي ستحصل المؤسسات الخاصة والحكومية على عطلة عيد الفطر مدفوعة الأجر لمدة 3 متواصلة للعاملين بالقطاعين.

أول أيام عيد الفطر 2024 الجزائر وأماكن صلاة العيد

وتختلف مواعيد صلاة عيد الفطر في الجزائر من منطقة لأخرى، ويكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظات الجزائر كالتالي:

- صلاة العيد في وهران تأتي في تمام الساعة 6:50 صباحًا.

- صلاة العديد بمدينة بوسعادة في تمام الساعة 6:31 صباحًا.

- صلاة العيد في مدينة عنابة في موعد الساعة 6:15 صباحًا.

-مدينة قسنطينة تأتي بها صلاة العيد في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في الجزائر

سيؤدي المواطنون في الجزائر صلاة عيد الفطر بأكثر من مسجد، وأبرزهم الجامع الكبير، الذي يتسع لمئات المصليين، ويحضر الصلاة كبار الشخصيات الجزائرية.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في الجزائر

تختلف طرق الاحتفال بعيد الفطر بين الدول العربية، وتتميز الاحتفالات في الجزائر بما يلي:

- تحضير الحلوى الشرقية بمختلف أنواعها وتوزيعها على الأهل والأصدقاء.

- تعطير المنازل والبيوت بالبخور.

- تبادل الزيارات بين أفراد العائلة والجيران.

- تحضير أشهى الأطباق الجزائرية.

- تجهيز المساجد وتنظيفها استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر.