أعلنت مديريات الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات، من أجل أداء الصلاة صباح يوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن حددت دار الإفتاء يوم الثلاثاء 9 أبريل المتمم لشهر رمضان الكريم.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

وأشارت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية إلى أنه جرى توفير نحو 457 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك في مختلف القرى والمدن التابعة للمحافظة وجاءت أماكن الساحات من هنا.

وأوضحت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط أنه جرى تحديد أماكن ساحات صلاة العيد في دمياط في مختلف الأماكن من هنا

وكشف الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية عن تحديد 425 ساحة من أجل صلاة عيد الفطر وجاءت أماكنهم من هنا

ولفتت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية إلى أنه جرى تحديد أماكن ساحات صلاة العيد من هنا وبلغ عددها نحو 281 مسجد وساحة.

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا عن وجود نحو 10 ساحات رئيسية من أجل صلاة العيد وجاءت أماكنها من هنا

وفي محافظة القاهرة جرى تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك من هنا

وفي محافظة القليوبية جرى تحديد نحو 410 ساحات من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك من قِبل مديرية الأوقاف وجاءت أماكن الساحات من هنا

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ حوالي 335 ساحة على مستوى المحافظة، بجانب عدد كبير من المساجد الكبرى الموزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي ستؤدى بها صلاة العيد وجاءت أماكنها من هنا

وفي محافظة الدقهلية جرى تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وبلغت نحو 500 ساحة، جاءت أماكنها من هنا

- وفي محافظة الشرقية بلغت أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك 711 ساحة، وجاءت أماكنها من هنا

- وفي محافظة الفيوم جرى تحديد أماكن ساحات صلاة العيد من هنا

- وفي محافظة الإسماعيلية بلغت أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك نحو 100 ساحة، من هنا

- وفي محافظة بورسعيد جرى تحديد نحو 11 ساحة من أجل صلاة عيد الفطر المبارك وجاءت أماكنها من هنا