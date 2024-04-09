مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ30.. خطوبة نشوى مصطفى

كشفت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم على مدار 29 حلقة عن إعجاب متبادل بين «محمود» محمود حافظ شقيق «ميسون» سلاف فواخرجي زوجة «مختار» خالد النبوي المتوفية، وبين «مديحة» نشوى مصطفى شقيقة «مختار»، ولكن والدته «سناء» ليلى عز العرب كانت رافضة لهذه العلاقة، وحدث خلاف بينهما مما ترتب عليه ترك «محمود» للمنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ30

وشهدت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل إمبراطورية ميم موافقة «سناء» والدة «محمود» على خطوبته من «مديحة» شقيقة «مختار»، وجاءت الخطوبة ضمن أحداث الحلقة الـ 30 في أجواء عائلية سعيدة وهادئة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وليلى عز العرب ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم إسماعيل فرغلي وأحمد وفيق وسلاف فواخرجي وعمر الشناوي.

وشارك أيضاً في المسلسل مجوعة من الأطفال والوجوه الشابة، منهم هارج السراج وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وريمون توفيق، ويعتبر هذا المسلسل مقتبس عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس.