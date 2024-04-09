تجهيز 157 مركز شباب بالغربية لأداء صلاة عيد الفطر غدا

تستعد مراكز الشباب والأندية بمحافظة الغربية لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء، وذلك في 157 مركز شباب ونادٍ.

التعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية

وأكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أنه تم التنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية، لاختيار 157 مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتجهيزها لاستقبال المواطنين لأداء شعائر عيد الفطر المبارك، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن مراكز الشباب بجميع القطاعات تستعد للاحتفال بعيد الفطر المبارك وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال داخل المنشآت الشبابية.

دور حيوي وهام لمراكز الشباب بجميع المناسبات

وأشار «يسري» إلى الدور الهام والحيوي لمراكز الشباب في جميع المناسبات والأعياد، حيث أصبحت مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف، في فتح أبواب مراكز الشباب والرياضة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.