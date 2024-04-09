ناقد فني يشيد بمسلسل «جودر»: الأفضل في النصف الثاني من رمضان

أشاد الناقد الفني عبدالله غلوش بمسلسل «جودر»، واصفًا إياه بأنه أفضل مسلسل في النصف الثاني من رمضان، وأوضح أنه كان يشعر بالقلق في البداية من إعادة إنتاج قصة ألف ليلة وليلة، خاصةً بعد مرور كل هذه السنوات، وظنّ أنّ الجمهور لن يُحبّ هذا النوع من الدراما ولن يهتم به، ولكن تبددت مخاوفه فمن خلال المقدمة وأول جملة لحنية بالتتر، اتضح أنّ المسلسل أنتج بتقنيات عالمية عالية الجودة.

إعادة للذكريات الجميلة

وأضاف غلوش خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان شيرين غسان ومحمد جاد، أن النوستالجيا التي كانت في مسلسل جودر وموسيقى ألف ليلة وليلة وفكرة شهرزاد وشهريار ومسرور والديك، كل هذه العناصر أعادت الذكريات الجميلة لألف ليلة وليلة في الماضي.

الإشادة تخطت الممثلين

وتابع: «الصعب في ألف ليلة وليلة أن هناك مشاهد تتخيلها، فالمشاهد تظهر من خلال الجرافيك مثل مشهد التنين، والجميل هذا العام أن الإشادة العربية للمسلسلات تخطت فكرة الممثلين فقط، ولكن أصبح معروف مديري التصوير مثل حسين عصر في الحشاشين وتيمور تيمور في جودر، وهذا شيء جميل كانت مفتقداها الدراما المصرية».