ملعب مباراة أرسنال وبايرن ميونخ مهدد بعملية إرهابية ضخمة.. النني ينتظر الفرصة

حالة من الاستنفار داخل ملاعب أوروبا، بعد وصول تهديدات صريحة، باقتحامات مرتقبة خلال أسبوع دوري أبطال أوروبا الجاري، والذي سيشهد منافسات حاسمة ومصيرية على مستوى مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج»، والتي ستقام في عدة دول مختلفة ما بين لندن وباريس ومدريد، فماذا ينتظر عمالقة أوروبا في الساعات المقبلة؟

عملية إرهابية تستهدف مباراة أرسنال وبايرن ميونخ

عملية إرهابية ضخمة في انتظار كبار قارة أوروبا، في مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ حذر خبراء أمنيين من تلك العملية التي هدد بها مجموعة من الإرهابيين، ما جعلهم يقومون بتنفيذ عملية أمنية ضخمة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، مع تمركز رجال شرطة مسلحين على الأسطح ومجموعات من الكلاب المفخخة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

مباراة أرسنال وبايرن ميونخ ستكون مستهدفة بشكل كبير، مثلما ذكر رجال الأمن، ما يجعل قوات الأمن تنتشر بشكل غير مسبوق داخل مقر الاستاد وخارجه، من أجل حماية اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وبالفعل استعد أرسنال للقاء بإعلان التشكيل الرسمي للمباراة دون وجود أي نية للتأجيل أو تغيير الموعد أو إلغاء المباراة، بينما ظهر محمد النني على دكة البدلاء في التشكيل الأساسي.

أصبحت أوروبا في حالة تأهب قصوى بعد أن تعهد تنظيمًا إرهابيًا باستهداف ملاعب دوري أبطال أوروبا، في تهديد مثير للقلق شمل مباريات ربع النهائي في لندن ومدريد وباريس،

يستضيف أرسنال بايرن ميونخ الليلة حيث يسافر مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد، بينما يواجه أتلتيكو مدريد غدًا بوروسيا دورتموند ويستضيف باريس سان جيرمان برشلونة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد العمليات الإرهابية مرة أخرى، لكن الليلة الماضية، بعدما زعمت جماعة إرهابية مقرها الرئيسي في أفغانستان، ملصقًا دعائيًا مشوهًا يزعم أنهم مستعدون لشن هجمات على استاد الإمارات الذي يستضيف لقاء أرسنال، وسانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد، واستاد متروبوليتانو في أتلتيكو، وبارك دي برينس ملعب باريس سان جيرمان.

خطة أمنية قوية في لندن

في غضون ذلك، قالت قوات الأمن أن لديها خطة قوية في ملعب الإمارات بلندن هذا المساء، من أجل التصدي لأي عمليات إرهابية، لكن ذلك لم يقلل من مستوى التهديد الذي وصفته الصحيفة بـ«الكبير».

وقال كريس فيليبس، الخبير الأمني وضابط الشرطة السابق، لصحيفة «ذا صن»، إن العملية الأمنية ستمتد إلى ما وراء الملاعب إلى مراكز المدن ومراكز النقل المزدحمة وفي محطات القطارات ومحطات الحافلات وحتى المطارات.