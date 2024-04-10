مسلسل صيد العقارب الحلقة 30.. ماذا حدث لغادة عبدالرازق؟

مراحل جديدة من الصراع خاضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو ما تم تسويته بالكامل في الحلقة الأخيرة من صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة غادة عبد الرازق

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 والأخيرة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، تسوية الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، بعدما كُشف سر المهندس شريف الغزولي، وأنه وراء كل ما وقع من صراع بين العائلتين؛ بعدما قتل علي ضرغام، ورتب الأحداث لتُبين أن سامح الغول هو مَن قتله.

نهاية سعيدة للفنانة غادة عبد الرازق

وشهدت نهاية أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 إلقاء القبض على المهندس شريف الغزولي، بعدما كشفت الحكومة تورُّطه في قتل علي ضرغام، لينتهي الصراع بين عائلتي الغول وضرغام، لا سيما بعدما تأكدت الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق أن سامح الغول لم يقتل شقيقها علي ضرغام، كما شهدت الحلقة، وفاة الحاج إسماعيل الغول ليبكيه صديقه الحاج حسن ضرغام بحرقة شديدة.

وانتهت الحلقة 30 والأخيرة من صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بإنجاب الدكتورة عايدة لطفل اسمته علي، وطفلة أخرى أصغر منه - لم يتضح اسمها - لتعيش بعدها حياة سعيدة رفقتها زوجها ياسين الغول، وباقي عائلتها، وعلى رأسها والدها الحاج حسن ضرغام.

أحداث مسلسل صيد العقارب

ودارت أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وبدأت أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة»، ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب، لينتهي هذا الصراع في النهاية على تصالح العائلتين وكشف السر المخفي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبدالرازق، شارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.