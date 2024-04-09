إمام عاشور لـ«ع المسرح»: «لما أمير توفيق طلب انضمامي للأهلي مفكرتش»

قال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إنه متأكد من أن جمهور نادي الزمالك يحبه، موضحًا: «كان فيه شوية مشاكل في إدارة النادي لما مشيت».

وأضاف «عاشور» خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «لما رجعت من الاحتراف كلمت كذا حد عشان أرجع النادي، مفيش حد اهتم بالموضوع أوي، بالظبط قالوا لي روح أنت خلص نفسك».

وتابع لاعب النادي الأهلي: «طول المناوشات مكنش حد من مجلس إدارة الأهلي كلمني، ولما لقيت رسالة اتبعتت لي من كابتن أمير توفيق، مفكرتش 1% إني ألعب في الأهلي».

وحول موقفه من تشجيع نادي الزمالك إذا لعب في بطولة لا يلعب فيها النادي الأهلي، أوضح: «أنا دلوقتي بلعب في النادي الأهلي، هشغل ليه بالي بنادي الزمالك؟! مشفتش منهم حاجة وحشة، وبالنسبة لعائلتي وأسرتي، فأنا مش بغصب على حد إنه يبقى ورايا ويشجعني، دي حرية شخصية».