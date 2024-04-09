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دراما المتحدة

غرفة عمليات لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بالمتاحف خلال عيد الفطر

كتب:

عبده أبوغنيمة
09:30 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
وزير السياحة

وزير السياحة

شكلت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس، لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى يوم الأحد المقبل.

إجراءات تأمينية وتذليل العقبات

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الغرفة ستتخذ كل الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن انضباط سير العمل وتذليل العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.

يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار، في ظل ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.

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