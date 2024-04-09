تكبيرات عيد الفطر مباشر من الحرم.. ومن إمام وخطيب الصلاة؟

يهتم المسلمون بالمملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم بالبحث عن رابط تكبيرات عيد الفطر مباشر من الحرم، لسماعها ضمن شعائر عيد الفطر المبارك خلال الساعات الأولى من عيد الفطر، المقرر غدا الأربعاء بالمملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية.

تكبيرات عيد الفطر مباشر من الحرم

وتبث قناة القرآن الكريم تكبيرات عيد الفطر مباشر من الحرم غدا، بعد شروق الشمس بربع ساعة، مع موعد صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة 6:21 صباحًا، وفقا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

لينك تكبيرات عيد الفطر مباشر من الحرم

وكانت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، أعلنت عن إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هـ في المسجد الحرام والمسجد النبوي في عيد الفطر السعيد، إذ يكون إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هـ في الحرم المكي «المسجد الحرام»، هو الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أما إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هـ في المسجد النبوي، الشيخ الحذيفي.

عدد تكبيرات عيد الفطر مباشر من الحرم

جدير بالذكر تكون صلاة عيد الفطر ركعتين، وتبدأ بـ 7 تكبيرات من بعد تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن الكريم جهرًا، وبعدها تكون الركعة والسجود، أما في الركعة الثانية يُكبر الإمام 5 تكبيرات وذلك بعد تكبيرة القيام، ومن ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، ثم يركع ويجلس للتشهد ويُسلم.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، حددت موعد عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية غدا الأربعاء، كما أعلنت 13 دولة عربية أخرى العيد غدا أيضا.