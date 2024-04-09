أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024 وأماكن صلاة العيد.. مكة والمدينة والرياض

ساعات قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان المبارك، ويهل علينا العيد حاملا معه أجواء الفرح والبهجة ولذلك يبحث الكثيرون عن أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024، وأماكن صلاة العيد لتأدية شعائر العيد، وطقوس الاحتفال بعد الصلاة.

أول أيام عيد الفطر 2024 السعودية وأماكن صلاة العيد

في السطور التالية تعرض «الوطن» أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024 وأماكن صلاة العيد، لتأدية الصلاة في ميعادها المحدد، ولمعرفة ساحات الصلاة.

أول أيام عيد الفطر 2024 في السعودية

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن اول ايام عيد الفطر في السعودية 2024 سيكون الأربعاء الموافق يوم 10 أبريل ميلادي، وذلك لتعذر رؤية الهلال في يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية

استعدت السلطات السعودية على مدار الأيام السابفة لاستقبال المصلين في المساجد والساحات لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، حيث قامت بأعمال فحص وتجهيز، وصيانة للمساجد في جميع أنحاء المملكة.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عن استعداد 2286 جامعا في مكة المكرمة لإقامة صلاة العيد، واستقبال جموع المصلين.

ومن أشهر المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد في مكة المكرمة هي:

المسجد الحرام

مسجد التنعيم

مسجد نمرة

مسجد البيعة

مسجد الراية

مسجد الخيف

مسجد المشعر الحرام

مسجد الشجرة

مسجد انشقاق القمر

مسجد الكبش

مسجد الحديبية

مسجد الجعرانة

بيت الله الحرام

مسجد الملك عبد الله

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية.. الرياض

وفي العاصمة السعودية الرياض حددت وزارة الشؤون الإسلامية أسماء عدد من المصليات، والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك وهي كالتالي:

مسجد العيد الكبير شارع الملك فيصل

مسجد العيد حي منفوحة القديم

مسجد العيد- حي الشفاء

مسجد العيد شارع الإحساء بحي المليز

جامع منطقة ابن زهر

مسجد منطقة ابن موسى

مسجد الدخيل

مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم

مسجد السريحة

مسجد الملك عبد العزيز

مسجد الأمير فهد بن محمد

مسجد الراجحي

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية.. المدينة المنورة

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 100 مسجد في المدينة المنورة يؤدي صلاة العيد فيها، وتكون أماكن أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في المدينة المنورة كالتالي:

مسجد الشيخ عبد المحسن المحيسن

مسجد الأميرة جوهرة بنت سعود

مسجد السلام

مسجد عبد الله حمد المحيسن

مسجد التوحيد

مسجد الأنصار

مسجد الشريف العيتاني

مسجد الحارثي

مسجد عائشة الردادي

مسجد الإيمان

مسجد الأمير خالد بن سلطان