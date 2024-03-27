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دراما المتحدة

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
10:34 م | الأربعاء 27 مارس 2024
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية

استعدادات صلاة العيد بالقليوبية

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية رمضان واستقبال عيد الفطر، وكشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القليوبية، والتي تحل بعد شروق الشمس في الساعة 05:59 صباحًا، وسط أجواء من البهجة والسعادة احتفالًا بحلول المناسبة السعيدة، حيث تكتظ ساحات الصلاة الكبرى بالمصلين. 

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القليوبية

وتستعرض موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القليوبية، وهي كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2024 

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القليوبية، والتي تحل في الساعة 05:59 صباحًا بينما يحل الشروق في هذا اليوم الساعة 05:34 صباحًا، وقبلها صلاة الفجر في الساعة 04:05 صباحًا.

وتستعد مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة لحصر ساحات صلاة العيد بالمساجد والساحات الكبرى، وبعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد حيث من المقرر تخصيص مايقرب من 1700 ساحة في مختلف أنحاء المحافظة.

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