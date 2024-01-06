كنائس القليوبية تحتفل بقداس عيد الميلاد.. والمحافظ: روح المحبة تعم مصر

احتفلت كنائس القليوبية بقداس عيد الميلاد، بحضور الآلاف من المواطنين الأقباط، والقيادات المختلفة لتقديم التهاني.

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء ببنها، بقيادة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والقمس جرجس، وكيل المطرانية، حيث حرصا على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط باحتفالات عيد الميلاد

أعرب محافظ القليوبية، خلال القداس عن تمنياته بعيد ميلاد مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان، ويحفظ مصر الغالية، مؤكدا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائما صف واحد.

أكد «الهجان» حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الإخوة وروح الوطنية والتسامح، الذي يميز أبناء الشعب المصري.

نسيج الشعب المصري

شهد القداس كلمة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، أكد خلالها على «روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الإخوة بين كل أطيافه، وهي الطريق لتنمية الوطن وتحقيق الازدهار والتقدم الكمال هو الحب واللوائح بالحب هو مصر الوطن الذي نحبه، وقلوبنا فيه ومصر وطن يعيش فينا ورسالة الميلاد الحب والمحبة بالعمل وليس الكلام».

وقدّم «مكسيموس» خالص الدعوات لشعب فلسطين الشقيق، فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد المدنيين من الأطفال والسيدات والشباب، متمنيا أن ينتهي هذا الصراع وهذا الاعتداء الغاشم من قبل المحتل الصهيوني.

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظة، إضافة إلي تكثيف حملات المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق، كما قامت إدارة الإسعاف بنشر سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، فضلا عن تواجدها بمحيط الكنائس، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد.