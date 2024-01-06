رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كنائس القليوبية تحتفل بقداس عيد الميلاد.. والمحافظ: روح المحبة تعم مصر

كتب:

حسن صالح
11:36 م | السبت 06 يناير 2024
احتفالات عيد الميلاد بالقليوبية

احتفالات عيد الميلاد بالقليوبية

احتفلت كنائس القليوبية بقداس عيد الميلاد، بحضور الآلاف من المواطنين الأقباط، والقيادات المختلفة لتقديم التهاني.

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء ببنها، بقيادة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والقمس جرجس، وكيل المطرانية، حيث حرصا على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط باحتفالات عيد الميلاد

أعرب محافظ القليوبية، خلال القداس عن تمنياته بعيد ميلاد مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان، ويحفظ مصر الغالية، مؤكدا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائما صف واحد.

أكد «الهجان» حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الإخوة وروح الوطنية والتسامح، الذي يميز أبناء الشعب المصري.

نسيج الشعب المصري

شهد القداس كلمة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، أكد خلالها على «روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الإخوة بين كل أطيافه، وهي الطريق لتنمية الوطن وتحقيق الازدهار والتقدم الكمال هو الحب واللوائح بالحب هو مصر الوطن الذي نحبه، وقلوبنا فيه ومصر وطن يعيش فينا ورسالة الميلاد الحب والمحبة بالعمل وليس الكلام».

وقدّم «مكسيموس» خالص الدعوات لشعب فلسطين الشقيق، فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد المدنيين من الأطفال والسيدات والشباب، متمنيا أن ينتهي هذا الصراع وهذا الاعتداء الغاشم من قبل المحتل الصهيوني.

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظة، إضافة إلي تكثيف حملات المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق، كما قامت إدارة الإسعاف بنشر سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، فضلا عن تواجدها بمحيط الكنائس، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يستقبل وفدا من كنائس المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى

وفد كنائس القليوبية يهنئ القيادات بعيد الفطر المبارك: الوحدة الوطنية راسخة

حملات لتأمين وتنظيف محيط كنائس القليوبية استعدادا لعيد الميلاد المجيد 

كنائس القليوبية بلا مصلين والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس

كنائس القليوبية تحدد أعداد المشاركين في قداس عيد الميلاد

كنائس القليوبية تفتح أبوابها للمصلين بخطة مواجهة كورونا

كنائس القليوبية ترفع شعار "الوحدة ترسم مستقبل مصر" في عيد القيامة

مدير أمن القليوبية يتفقد خدمات تأمين كنائس قليوب

كنائس القليوبية ترفع شعار "نبذ الخلافات والعمل": "ضرورة لازدهار مصر"

اليوم.. محافظ القليوبية يزور 5 كنائس للتهنئة بعيد الميلاد
بقلم حسن صالح