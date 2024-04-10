الأهلي والعائلة نجوم الحدث.. كيف احتفل لاعبو الكرة بالعيد؟

احتفى نجوم كرة القدم بقدوم عيد الفطر المبارك، الموافق اليوم الأربعاء، كلٍ على طريقته الخاصة، وحرصوا على مشاركة الجماهير ومتابعيهم تلك اللحظات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع الصور الشهير «إنستجرام».

كيف احتفل نجوم كرة القدم بقدوم العيد؟

البداية كانت مع إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الذي رُزق بمولودته الأولى في ليلة العيد، وشارك الجماهير صورة له وهو يحمل طفلته، والتي أطلق عليها اسم «كتاليا»، كما ظهر بعدها بساعات وهو يحتفي بالعيد رفقة أسرته.

علي معلول ظهير المارد الأحمر، أيضا شارك متابعيه على «انستجرام» صورة له رفقة نجله في صباح العيد، بينما كان الأخير يحمل شعار النادي الأهلي.

محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي أيضا ظهر وهو يرتدي الجلباب ويستعد لصلاة العيد رفقة ابنه.

أبو جبل يظهر رفقة زوجته خلال صلاة العيد

في المقابل شارك محمود الونش مدافع الزمالك متابعيه عبر «انستجرام» صوره رفقة أسرته وأطفاله بعد أداء صلاة العيد.

محمد أبو جبل ظهر رفقة زوجته ملكة جمال الجزائر، سمارة يحيى، التي شاركت صورتها رفقته خلال ذهابهم لأداء صلاة العيد.

عمر مرموش لاعب منتخب مصر، حرص على مشاركة صورته رفقة زميله في فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الجزائري فارس شايبي، خلال أدائهم لصلاة العيد من فرنسا.