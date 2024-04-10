متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

نوّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالمقال الصادر عن صحيفة «أوستراليان فايننشال ريفيو Australian Financial Review»، المعنون بـ«رحلة الاحتياطي الفيدرالي 2024 لم تهبط بعد التطورات الاقتصادية الأمريكية التي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو قد تعجل بخفضها».

أداء الاقتصاد الأمريكي قد يرجئ خفض أسعار الفائدة

وأشار المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنّ المقال ذكر أنّه في بداية عام 2024، سادت توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve الأمريكي سيخفض سعر الفائدة قصير الأجل اعتبارًا من مارس 2024، لكن في الوقت الحالي، تضع الأسواق احتمالات أقل من 50% لبدء خفض التضخم في مايو 2024، لا سيما في ظل معدلات التوظيف القوية، والارتفاع الطفيف في نشاط الصناعات التحويلية، فضلًا عن الزيادة غير المتوقعة للتضخم في يناير 2024، الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قليلًا لضمان عودة معدل التضخم إلى نحو 2%.

السياسة النقدية الأمريكية ربما لا تكون متشددة

وإلى جانب استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن السياسة النقدية الأمريكية ربما لا تكون متشددة إلى هذا الحد؛ أي أنّ سعر الفائدة المحايد «Neutral Rate of Interest» المعدل حسب التضخم - المعدل الذي لا يحفز النمو ولا يثبطه ربما يكون أعلى من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي البالغة %0.5، ما يعني أن سعر الفائدة الحالي أقل تقييدًا للنمو، وإذا كان الأمر كذلك، سيتعين على الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

تراجع ضيق سوق العمل الأمريكية

على الجانب الآخر، هناك دلائل على تراجع ضيق سوق العمل الأمريكية حيث انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العمال العاطلين بشكل كبير كما تباطأ معدل تضخم الأجور إلى نحو 4.3% في عام 2024، مقارنة بنحو %5.1% في عام 2023، وفقًا لـ مؤشر تكلفة التوظيف (Employment Cost Index, CI) للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن ذلك؛ فقد انخفض معدل البطالة إلى أقل من 4، الأمر الذي قد يحفز الفيدرالي الأمريكي على البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.

إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى شهر مايو 2024

ختامًا، من الممكن أن تدفع التطورات الاقتصادية الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى شهر مايو 2024 لكن سيتعين عليه في الوقت نفسه أن يأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق فطالما أنها تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى دعم النمو الاقتصادي.

وفي حال تبددت الآمال في خفض أسعار الفائدة، فإن الظروف المالية قد تتشدد وتقيد النمو أكثر مما ينبغي، من ثم، سيظل تحقيق التوازن بين النمو وأسعار الفائدة، وتحقيق الهبوط الناعم المنشود يشكل تحديًا أمام الفيدرالي الأمريكي.