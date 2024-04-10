تبدأ غدا.. 10 أيام يستحب صيامها في شوال

يحتفل المسلمون اليوم بحلول عيد الفطر المبارك وبداية شهر شوال، وهناك بعض الأيام التي يستحب أن يحرص العبد على صيامها خلال هذا الشهر الكريم، وهي تأتي ضمن صيام التنفل، ويصل عدد هذه الأيام التي يسن صيامها إلى 10 أيام تشمل الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض القمرية.

وفي السطور التالية توضح «الوطن» هذه الأيام التي من المستحب أن يصومها المسلم خلال شهر شوال خاصة وأن من السنة صيام ست أيام من شوال لنيل ثواب صيام الدهر كله كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

أيام يستحب صيامها في شوال

وبخصوص الأيام التي يستحب صيامها في شهر شوال فتبلغ 10 أيام كالتالي:

1- غدا الخميس، الذي يوافق 11 من شهر أبريل الجاري أي 2 شوال.

2- ومن بعده يوم الاثنين الموافق 6 من شهر شوال والذي يوافق 15 ابريل.

3- ثم يحل يوم الخميس الموافق 9 من شهر شوال - 18 ابريل - ليكون ثالث الأيام المستحب صيامها.

موعد الأيام البيض في شوال 2024

ثم تبدأ الأيام البيض القمرية الثلاثة من شهر شوال، وهي 13 و14 و15 من كل شهر عربي، وذلك لحديث أبو ذر الغفاري: «أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ البيضَ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرة»، بحيث تأتي الأيام البيض من شوال على النحو التالي:

4- الإثنين 13 شوال الموافق 22 أبريل

5- الثلاثاء 14 شوال الموافق 23 أبريل

6- الأربعاء 15 شوال الموافق 24 أبريل

صيام الاثنين والخميس

واستكمالا للعشر أيام التي يستحب صيامها في شوال، تأتي أيام الاثنين والخميس أيضا من كل أسبوع حتى نهاية الشهر، وتأتي تلك الأيام بعد انقضاء الثلاث البيض من شوال على النحو التالي:

7- الخميس 16 شوال 25 أبريل 2024

8- الإثنين 20 شوال الموافق 29 أبريل 2024

9- الخميس 23 شوال الموافق 2 مايو 2024

10- الاثنين 27 شوال الموافق 6 مايو 2024

وبعتبر صيام التنفل من العبادات المستحبة، وهناك أكثر من حديث في السنة يؤكد ذلك، أشارت لهم دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، منها - الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ".