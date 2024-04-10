أكشن وكوميدي.. 1.9 مليون جنيه إيرادات 3 أفلام في وقفة عيد الفطر

حققت أفلام عيد الفطر 2024 في أول أيام عرضها في دور العرض، أمس، نحو مليون و939 ألفا و992 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، فيلم شقو بمبلغ يقدر بنحو مليون و200 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن، من بطولة يسرا ودينا الشربيني وأمينة خليل وعمرو يوسف ومحمد ممدوح، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

أفلام عيد الفطر 2024

وجاء بالمركز الثاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بإيرادات تقدر بنحو 618 ألف جنيه، وتدور قصته في إطار من الخيال والكوميديا، بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد والطفل جان رامز، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

المركز الأخير

وفي المركز الثالث جاءت إيرادات فيلم عالماشي بنحو 134 ألف جنيه، من بطولة علي ربيع وآية سماحة وصلاح عبدالله، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد حمدي الخبيري، وتدور قصته في إطار كوميدي حول إصابة شاب بمرض نادر يجبره على الحركة باستمرار.