حملات تفتيشية على القطاع الخاص لتنفيذ ضوابط العمل خلال إجازة العيد

شنت مديريات العمل بالمحافظات حملات تفتيش على منشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ ضوابط العمل خلال إجازة عيد الفطر، وفقا لنصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

توجيهات بمواصلة المرور على القطاع الخاص

وقالت مصادر بوزارة العمل، إن حسن شحاتة وزير العمل، وجه مديري المديريات وكلاء الوزارة بالمحافظات، بضرورة تنظيم حملات تفتيش طوال أيام إجازة العيد، على منشآت القطاع الخاص، لافتة إلى أن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص بدأت أمس الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد المقبل، على أن يتم خصم يوم الأحد من رصيد الإجازات السنوية للعاملين.

تعويض الحضور خلال يوم الإجازة ماديا

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معظم المنشآت التزمت بضوابط مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، موضحة أن العاملين الذين حضروا للعمل في إجازة عيد الفطر سيتم تعويضهم بمنحهم مثلي الأجر عن كل يوم إجازة، وفقا لقانون العمل.

وأشارت المصادر إلى أن إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص هي إجازة بأجر كامل، وعددها في عيد الفطر الحالي 6 أيام.

3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص

جدير بالذكر أن آخر إحصاءات عدد منشآت القطاع الخاص بلغت حوالي 3.7 مليون منشأة، بينما بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي والمؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية يبلغ حوالي 13 مليون عامل.

وكانت وزارة العمل قد قررت صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمدونة بدفاتر مديريات العمل 500 جنيه.