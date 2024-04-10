ملخص أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، خلال الموسم الرمضاني 2024.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 30 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، أحداثا مثيرة، إذ بدأت بشجار كريم ومي وتهديده لها بأنه سيأخذ ابنته حبيبة منها، لأنها تعيش في منزل مختار، كما طلب منها ترك بيت مختار، فضلا عن الذهاب إلى منزلها الجديد في أكتوبر.

مسلسل صدفة

أما الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل صدفة، بدأت بذهاب طارق إلى صدفة لكي يبلغها بحبس غادة وجلال، وأنها انتهت من قصة زواجها هي وجلال بشكل نهائي.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

بدأت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، بانفجار القنبلة التي وضعتها فتاة أجنبية لقتل أحد السفراء، ويشاهد البلوجزر الانفجار ويخرجون لنقله في بث مباشر، ولكن يتدخل الكبير ويحاول أن يقدم رشوة لهم، بإرسال ديك رومي لهما على غرفة البلوجر وزوجته.