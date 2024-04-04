شروط الحصول على قرض بضمان الشقة من بنك التنمية الصناعية.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي القرض الشخصي لمالكي الوحدات، أي بضمان الشقة، والفئة المستهدفة أصحاب الأعمال، أصحاب المهن الحرة، ذو الرواتب، والموظفين.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2024، يكون الحد الأقصى للقرض 3 ملايين جنيه، والحد الأدنى للقرض 250 ألف جنيه.

تفاصيل القرض بضمان الشقة

وعن الحد الأدنى للدخل يكون 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والحد الأقصى يكون 65 عامًا، فيما يكون الحد الأدنى لعمر العميل و21 عامًا ذو الرواتب-الموظفين، والحد الأقصى 60 عامًا.

ويتيح بنك التنمية الصناعية المدة بحد أدنى 6 أشهر والحد الأقصى 7 سنوات، وعن الحد الأدنى لقيمة الوحدة 2 مليون جنيه.

شروط الحصول على القرض

ومن شروط الحصول على القرض أن يكون الحد الأدنى لسنوات العمل 24 شهرا لعملاء أصحاب الأعمال و24 شهرا لعملاء أصحاب المهن الحرة و12 شهرا لعملاء ذو الرواتب-الموظفين.

ويوفر البنك إمكانية الزيادة بعد مرور6 أشهر، وإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، التأمين على الحياة مجانًا، وبدون مصاريف استعلام.