3 أعمال درامية تناولت قضية تعاطي المخدرات في شهر رمضان.. بينها حق عرب

تناولت الأعمال الدرامية التي قدمتها المتحدة في الموسم الرمضاني لعام 2024، العديد من رسائل التوعية ضد مخاطر الإدمان، وكشفت عن أضراره ونهاية المتعاطي والتي تكون الوفاة في أغلب الأحيان إذا لم يتعافى منه.

ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج ومسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

أسامة الهادي في مسلسل المعلم

وقدم الفنان أسامة الهادي خلال أحداث مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان شخصية تُدعى «منعم» وهو شقيق «دهب» هاجر أحمد أحمد معلمين شادر السمك الذ يدور حوله قصة المسلسل، وهو مدمن للمخدرات توجه بالأذى لكل من حوله ثم ذهب إلى أحد المصحات للعلاج وبعد خروجه عادل للإدمان مرة أخرى وكان مصيره الموت.

نور إيهاب في مسلسل صدفة

وتناولت شخصية الممثلة الشابة نور إيهاب هذه القضية من خلال شخصية «فرح» التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، إذ انها كانت مدمنة على المخدرات، وتسبب ذلك في أذى من حولها ومنهم عائلتها التي بدأت في سرقتهم لشراء المخدر، ولكن شقيقتها «صدفة» حاولت مساعدتها وذهبت إلى إحدى المصحات، وبدأت رحلة العلاج للتعافي ومواصلة حياتها بشكل طبيعي.

أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

ووجه أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل حق عرب رسالة توعية إلى المشاهدين عن أخطار المخدرات، وذلك من خلال أحد المشاهد التي تم خطفه فيها وحقنه بجرعة مكثفة من المخدرات رغمًا عنه ما جعلته مدمن، ويوجه الأذى لأقرب الأشخاص له ومنهم والدته الذي عنفها وتعدى عليها بالضرب حتى يحصل على الأموال ليتناول المخدر، ولكنه في النهاية قرر التعافي واقترحت عليه العائلة الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة علاج الإدمان.