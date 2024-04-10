المتحف المصري يعلن توفير مقاعد متحركة ومصاعد لذوي الهمم

أعلن المتحف المصري في التحرير تطوير الخدمات المقدمة لزواره؛ لتحسين التجربة المتحفية، وتيسير وإتاحة الزيارة لمختلف الفئات وتحديدا ذوي الهمم، مؤكدا توفير مقاعد متحركة لذوي الهمم، ومنحدرات ومصاعد مخصصة لهم، إضافة إلى دورات مياه مخصصة مجانية.

لافتات للشرح بطريقة برايل

ونوّه بتوفير مسار زيارة خاص بمُبصري القلوب بالمتحف مزود بـ«لافتات للشرح بطريقة برايل»، يضم المسار 12 قطعة أثرية تنتمي لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب توفير سماعات Whisperer لمجموعات الزائرين التي تكون بصحبة مرشد سياحي فقط؛ لتسهيل عملية التواصل بين المجموعة.

توفير وحدة إسعافات أولية

وأكد توفير وحدة إسعافات أولية داخل المتحف المصري بالتحرير مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها بشكل سريع ومجاني، وإنشاء كافيتريات لتناول المأكولات والمشروبات السريعة بالحديقة الخارجية للمتحف، والحصول على تذاكر الدخول والسماعات من خلال الحجز الإلكتروني «أونلاين»، عبر هذا الرابط.