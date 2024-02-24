أسعار ملابس العيد وإسدالات رمضان 2024

أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة أن الحكومة وفرت ملابس عيد الفطر وإسدالات رمضان 2024 في الأوكازيون الشتوي بأسعار مخفضة عن أسعار السوق مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأوضحت أن أسعار إسدالات رمضان 2024 تبدأ من 50 جنيها إلى 2000 جنيه حسب الخامة والمنطقة المباع فيها، وتم إدخال خامات متنوعة ومخلوطة لكي تلبي احتياجات كافة الأفراد بجميع فئاتهم.

ويصل سعر إسدال صلاة فسكوز مع حجاب متصل نحو 505 جنيهات وغير المتصل بحجاب للرأس نحو حوالي 485 جنيها.

يبلغ سعر إسدال الصلاة الديني بطباعة للنساء ورسومات مختلفة بسعر 550 جنيها، كما يوجد إسدال صلاة ووتر بروف مقاوم للماء، يصل سعره نحو 200 جنيه.

ويصل سعر إسدال صلاة للبنات الصغيرات من عمر 4 إلى 10 سنوات بخمار منفصل يصل لـ250 جنيه.

وجاء سعر إسدال صلاة بإكمام للنساء بنقشات مختلفة بسعر يصل إلى 350 جنيها، ويصل سعر الإسدال الحريمي الخليجي بسعر يصل لـ700 جنيه.

ملابس العيد 2024

لفتت هيكل، إلى أن هناك اتجاها حاليا لتطوير وتعميق المنتج المحلي، وهذا من شأنه أن يساهم في تخفيض الأسعار واستقرارها حتى عيد الفطر المبارك.

خصومات تصل لـ50% في أسعار الملابس والأحذية خلال الأوكازيون الشتوي

أشارت هيكل، إلي أن عددا كبيرا من المحال التجارية قد قدم تخفيضات تصل لـ50% على ملابس العيد خلال الفترة القادمة وبلغ سعر جاكيت رجالي نحو 450 جنيها مقارنة بـ700 جنيه سعره قبل الأوكازيون الشتوي.

ويبدأ سعر التيشيرتات البناتي من 75 إلى 85 جنيها بتوافر جميع المقاسات وأشكال مختلفة، وسعر فستان بناتي يبدأ من 99 جنيها، وبلوزة جينز بناتي تصل لـ110 جنيهات، وسعر تيشيرتات كت من القطن للأطفال بسعر 65 جنيها.

وجاء سعر البناطيل الجينز إلي ما يقرب من 120 إلى 200 جنيه أعلي سعر، أما عن البناطيل المقطعة التي نتشرت خلال الأيام الماضية تراوحت من 350 إلى 500 جنيه.

أسعار القمصان والشيميزات فتبدأ بسعر 100 وتصل لـ400 جنيه بحسب الخامة والمنطقة المباع فيها.

الاعتماد على التصنيع المحلي

أضافت هيكل، أن التصنيع المحلي فرصة للخروج بالمنتج المصري للأسواق الخارجية خاصة بعدما قررت جنوب إفريقيا فتح المجال لمصر بتشغيل إتفاقية التجارة والتي تعفي مصر من دفع جمارك على البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من دول اتحاد الكوميسا.