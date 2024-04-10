موعد عودة المدارس والجامعات بعد عيد الفطر.. اعرف التفاصيل كاملة

حددت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، موعد عودة المدارس والجامعات بعد عيد الفطر، الذي بدأت أولى أيام إجازته أمس الثلاثاء، إذ تجري الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بالتنسيق مع كل من المديريات التعليمية والجامعات على مستوى الجمهورية.

موعد عودة المدارس والجامعات

من المقرر أن تعود المدارس والجامعات بعد عيد الفطر، عقب انتهاء فترة الإجازة مباشرة، حيث تنتهي إجازة العيد، حسبما حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 14 أبريل الجاري، وبعدها تستأنف المؤسسات الحكومية العمل مباشرة، وبالتالي تعود المدارس والجامعات أيضاً.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة رصد الغياب أولا بأول، والاهتمام بشرح المقررات الدراسية، وفق الخريطة الزمنية للعملية التعليمية، وكذلك الأمر شدد المجلس الأعلى للجامعات، على جميع الجامعات، بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية المحددة لسير العملية التعليمية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى التجهيزات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الامتحانات ستُعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وتعقد وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تقيس فهم الطالب لمخرجات التعليم وليس الحفظ والتلقين.