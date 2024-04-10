كاهن «مطرانية العاشر» يهنئ الفرق الطبية والمرضى في الشرقية بعيد الفطر  

استقبل مستشفى فاقوس المركزي، اليوم الأربعاء، القس باخوميوس أنيس، كاهن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بفاقوس والعاشر من رمضان، الذي قدم التهنئة للفرق الطبية والمرضى وجميع العاملين بالمستشفى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقدم الورود والحلوى والهدايا للأطفال، والشكر للفرق الطبية، على التزامهم بالعمل لخدمة المرضى، خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأعرب الدكتور محمد عرفات، مدير مستشفى فاقوس، وجميع الفرق الطبية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الطبية، وروح الود والمحبة، داعين المولى عز وجل أن يغمر قلوبنا بالمحبة والمودة والرحمة، وأن يحفظ مصرنا الغالية بأبنائها مسلمين ومسيحيين من كل مكروه وسوء، وفي أمن وأمان وتأخي ومحبة يد واحدة في وطن واحد.

مصر رمز للقوة والمحبة

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن هذه الأمثلة ترسل رسالة للعالم أجمع، أن مصر هي رمز للقوة والمحبة على مر العصور والأزمان، وتبين مدى قوة المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز هذا الشعب العظيم.

ولفت إلى أن مصر تعد نموذجا فريدا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشددا على أن هذا النسيج أحبط محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.