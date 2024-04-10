أسامة الأزهري يكشف تفاصيل علاقته بـ«الشيخ المنصراوي» ويحبس دموع عينيه

روى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، تفاصيل علاقته بالشيخ علي محمود المنصوراوي، صاحب فيديو «خليك ذوق.. خليك محمدي»، وهو يحبس دموع عينه.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «تشرفت بلقاء في ساحته بأسوان، وملأ قلبي حبا وأنا بعيد عنه، ولما روحت وسلم علي احتضني فترة طويلة، وشعرت أن طاقة منه تجاهي».

الأزهري: حضرت في ذكرى الأربعين لـ«المنصوري»

وأضاف «الأزهري»: «وبعد وفاته زرت الساحة، فجاءت ابنته ترحب بي، وقالت إنى كنت أقول لوالدي إننا نحب نستضيفك، فقال لنا هو مشغول لكنه سيأتي قريبا، وفعلا حضرت في ذكرى الأربعين الخاصة به».

وتابع: «الشيخ المنصوراوى، إنسان محمدي صاحب طاقة إيجابية كبيرة، مفيش ناس بينهم مشاكل إلا لما ينفض هذا مجرد وصولهم عنده، وكلمة (خليك ذوق خليك محمدي)، فهى رسالة مؤثرة حبيت أشارك بيها الناس في برنامجي الرمضاني».

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