أسامة الأزهري ينصح الرجال بإعطاء مكافأة لزوجاتهم في العيد على مجهودهن برمضان

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن أول أيام العيد مصدر ومنبع نلجأ إليه لناخذ منه أساليب عمارة الأوقات الشريفة، موجها حديثه إلى الرجال: «زوجاتكم اللي في البيوت تعبوا في المطبخ خلال رمضان، خليهم يفرحوا وأعطوهم مكافاة وقولوا لهم شكرا على تعبكم».

أسامة الأزهري: كل يوم بمواسم الخير يعتبر هدية من الله

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «كل يوم من مواسم الخير، يعتبر هدية من الله، أودع الله فيه عطاء للإنسان، فالله يريد بكم اليسر، وأراد الله للعباد الفرح والسعادة».

وأضاف: «كان يستوقفنى كلمة لأحد الأولياء الكبار، في كتاب اسمه (إيضاح أسرار علوم المقربين)، وهذا عنوان كله طاقة ونور، بيقول: (وأعلم أن الله تعالى أنزل هذا الشرع رحمة وراحة)، لحد هنا كلام مالوف، لكن الكلام اللي بعدها يخلينا ننفض التراب على الرحمة، ربنا أنزل الشرع راحة».

وتابع: «عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا»، لافتا إلى أن هذا يجعلنا نترك العبد للأولاد والفتيات يفرحوا به كيفما يشاؤن، ويصلون العيد في المشهد المهيب لخروج الناس للصلاة.

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