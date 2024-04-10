إقبال كبير على الحدائق العامة بالدقهلية في أول أيام عيد الفطر

شهدت الحدائق العامة في الدقهلية، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على الاستمتاع والاستجمام وقضاء وقت مميز، خاصة في الحدائق القديمة مثل شجرة الدر والأسرة.

إقبال على الحدائق العامة بالدقهلية في عيد الفطر

قال صبحي عبد العزيز مدير حديقة الأسرة، لـ«الوطن»، إن الحديقة تشهد إقبالا في كل عيد، وهو ما استمر اليوم، بداية من الساعات الأولى لاول أيام عيد الفطر المبارك، والمتوقع استمراره حتى نهاية إجازة العيد.

سعر تذكرة حديقة الأسرة في الدقهلية

أكد أن حديقة الأسرة تجذب المواطنين بسبب كونها فسحة بسيطة التكاليف: «5 جنيهات سعر دخول الحديقة، للاستمتاع بالمياه والخضرة والمنظر الجمالي الرائع».

مواعيد عمل حديقة الأسرة في عيد الفطر

وتفتح حديقة الأسرة أبوابها أمام الزائرين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء.