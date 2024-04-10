خروجات العيد في الإسكندرية.. 6 أماكن أثرية وترفيهية مميزة

احتفل المسلمون في العديد من دول العالم اليوم، بعيد الفطر المبارك، وتحتوي محافظة الإسكندرية على الكثير من المعالم التاريخية وأماكن الخروج المميزة، مثل قلعة قايتباي، وحدائق المنتزه، وكورنيش الإسكندرية، وسوق العطارين، وغير ذلك، وإليك أهم أماكن الخروج بالمحافظة.

حدائق المنتزه

تعد حدائق المنتزه من أكبر الحدائق في مصر، وبها العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية، ويُمكنك الاستمتاع بجولة في حدائق المنتزه خلال أيام العيد، والتعرف على معالمها الأثرية، أو السباحة في أحد شواطئها، أو تناول الطعام في أحد مطاعمها.

متحف الإسكندرية القومي

يحتوي متحف الإسكندرية على ما يزيد عن 1800 قطعة أثرية، تمثل معظم العصور التي مرت على المدينة، ومبنى المتحف عبارة عن قصر سابق لأحد تجار الأخشاب الأثرياء في المدينة، وهو أسعد باسيلي، الذي أنشأه على طراز المعمار الإيطالي، ويقع المتحف في 110 طريق الحرية.

قلعة قايتباي

تعد قلعة قايتباي من أهم المعالم الأثرية في مدينة الإسكندرية، وتقع على رأس شبه جزيرة منارة الإسكندرية، وتتميز بإطلالتها الرائعة على البحر المتوسط، ويمكنك التجول داخل أسوارها، والتعرف على تاريخها العريق، وتستطيع مشاهدة عروض الصوت والضوء التي يتقام في القلعة بالمساء.

قصر كليوباترا

من أهم ما يميز قصر كليوباترا، أنه عبارة عن قصر غارق يقع في خليج أبو قير على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة الإسكندرية، وكان موطنا للملكة كليوباترا السابعة، آخر ملوك مصر البطلمية، ويعتقد أن القصر يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

قصر رأس التين

يعرف قصر رأس التين باسم «درة القصور الملكية في البلاد»، وقد أمر محمد علي باشا ببناء القصر عام 1834، وكان مقرا صيفيا له ولخلفائه، لذا فهو من الأماكن الأثرية المهمة في مدينة الإسكندرية، ويتكون من مبنى رئيسي يضم عدة قاعات وغرف، بالإضافة إلى حدائق واسعة.

كورنيش الإسكندرية

يمتد كورنيش الإسكندرية على مسافة 21 كيلومترا، ويُعد وجهة مثالية للتنزه والمشي والجري وركوب الدراجات، ويضم الكثير من المطاعم والمقاهي والشواطئ، وفيه يمكنك ممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات، أو تناول الطعام في أحد المطاعم والمقاهي المطلة على الكورنيش.