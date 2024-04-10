السكة الحديد تقرر تشغيل قطارات «مخصوصة» على الوجهين البحري والقبلي

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات مخصوصة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، التي من المقرر أن تنتهي 14 أبريل الجاري، موضحة أن الهدف من ذلك، تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وأكدت الهيئة في مستند رسمي، أنه تقرر تشغيل مخصوص مكيف للجمهور من القاهرة إلى طنطا اعتبارا من 12 أبريل الجاري، بتركيب جرار وعربة قوى و11 عربة ثانية مكيفة إسباني، يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:50 دقيقة، ويصل إلى طنطا الساعة 9:55 دقيقة.

تفاصيل محطات قيام القطارات

يعود المخصوص المكيف من طنطا إلى أسيوط بذات التركيب يوم 12 أبريل الجاري فقط، حيث يقوم من طنطا الساعة 15:40 دقيقة، ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:00، كما يعود المخصوص المكيف للجمهور من أسيوط إلى القاهرة بذات التركيب يوم 13 أبريل فقط، ويقوم من أسيوط الساعة 4:10 دقائق، ويصل إلى القاهرة الساعة 8:35 دقيقة.

كما قررت الهيئة، تشغيل مخصوص مكيف للجمهور من القاهرة إلى الإسكندرية، 12 أبريل، بتركيب «جرار وعربة قوى و11 عربة ثانية مكيفة أسباني»، على أن يقوم من الساعة الساعة 10:15 دقيقة، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 12:40 دقيقة.

يعود المخصوص المكيف من الإسكندرية إلى أسيوط بذات التركيب يوم 12 أبريل فقط، يقوم من الإسكندرية الساعة 14:50 دقيقة، ويصل إلى أسيوط الساعة 23:10 دقائق، كما يعود من أسيوط إلى القاهرة بذات التركيب يوم 13 أبريل، ويقوم من أسيوط الساعة 5:40 دقيقة، ويصل إلى القاهرة الساعة 10:05 دقائق.

تشغيل مخصوص مكيف للجمهور

كما يجري تشغيل مخصوص مكيف للجمهور من القاهرة إلى بورسعيد يوم 12 أبريل فقط، بتركيب «الجرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة VIP، وعربة قوى»، فقط يقوم من القاهرة الساعة 10:50 دقيقة، ويصل إلى بورسعيد الساعة 15:05 دقائق.

يعود المخصوص المكيف من بورسعيد إلى أسيوط بذات التركيب يوم 12 من شهر أبريل فقط ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 17:30 دقيقة ويصل إلى أسيوط الساعة 2:35 دقيقة.

ويعود المخصوص المكيف من أسيوط إلى القاهرة بذات التركيب يوم 13 أبريل، ويقوم من أسيوط الساعة 6:00 ويصل إلى القاهرة الساعة 10:35 دقيقة.