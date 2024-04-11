«بيلا» قلعة إنتاج الفسيخ في مصر.. إقبال كبير ينعش المبيعات مع حلول عيد الفطر

الأسماك المملحة والفسيخ ذات طابع خاص في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، التي اشتهرت بأنها «قلعة إنتاج الفسيخ»، لمحافظة أبنائها على هذه الصناعة، تلك الأكلة الشعبية التي تلقى رواجاً كبيراً في مواسم الأعياد، خاصةً عيد الفطر المبارك، وهي أكلة فرعونية قديمة اخترعها المصريون القدماء.

انتعاش المبيعات بمحال بيع الأسماك المملحة في بيلا

انتعشت المبيعات بمحال بيع الأسماك المملحة في بيلا خلال هذه الأيام مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث تُقدم «بيلا» للمواطنين على مستوى الجمهورية أفضل أنواع الفسيخ بأعلى جودة وبأقل الأسعار، بل وأيضاً وصلت شهرة أسماكها المملحة إلى بعض دول العالم.

«موسم عيد الفطر موسم خير بننتظره من السنة للسنة لأن المبيعات بتكون فيه عالية، وبيكون فيه إقبال كبير على شراء الفسيخ بعد انتهاء شهر رمضان، لأن الناس بتكون طالعة من صيام وعايزين حاجة تفتح نفسهم بعيد عن اللحوم والدواجن والأكل التقليدي، خاصةً إنهم بيكونوا محرومين من الأسماك المملحة طوال أيام الشهر خوفاً من العطش في الصيام»، بهذه الكلمات بدأ سعد الموافي، صاحب محل فسيخ بمدينة بيلا، حديثه عن الموسم.

«الموافي»: الزعيم عادل إمام ياما أكل من عندنا

يحكي «الموافي» عن تاريخ الفسيخ مع بلده: «شهرة فسيخ بيلا وصلت الدول العربية والأوروبية، وفيه مصريين هناك بيبعتوا ياخدوا فسيخ من عندنا علطول، ده غير المشاهير من لاعبي كرة القدم والفنانين في مصر اللي بيحبوا فسيخ بيلا، ولازم يبعتوا يشتروا كل عيد، على سبيل المثال الزعيم عادل إمام ياما أكل من عندنا»، مشيراً إلى أنّ الإقبال على شراء الأسماك المملحة في العيد مختلف تماماً عن أي موسم آخر.

جودة الأسماك المملحة تبدأ من اختيار السمك الذي سيتم تمليحه وتحويله إلى فسيخ، بحسب إبراهيم السكري، صاحب محل فسيخ بمدينة بيلا: «نوع السمكة وتمليحها بالطريقة المناسبة هو اللي بيميز مدينة بيلا عن أي مكان آخر على مستوى الجمهورية في صناعة الفسيخ، وكلنا وراثين المهنة أباً عن جد»، لافتاً إلى أنّ فسيخ بيلا يُعد من أجود أنواع الفسيخ في مصر، لسلامته ومذاقه المميز ودسامته العالية.

أسعار الفسيخ في مدينة بيلا

بين 150 و300 جنيه تتراوح أسعار الفسيخ، وفقاً لما ذكره بدير البنان، صاحب محل فسيخ بمدينة بيلا: «أسعار الفسيخ بتتراوح بين 150 و180 و200 و250 و300 جنيه، أما أسعار السردين 100 جنيه، والرنجة 120، والأسعار تعتبر في متناول الجميع، والإقبال على شراء الأسماك المملحة والرنجة بيبدأ قبل عيد الفطر المبارك بيومين، والفسيخ بيعتبر طقس من طقوس الاحتفال بالأعياد، وبيتم تجهيزه وتقديمه كوجبة أساسية على الفطار والغداء طوال أيام العيد».

استعدادات المحلات لموسم عيد الفطر

استعدادات مكثفة لموسم عيد الفطر المبارك يحرص عليها أصحاب محال الفسيخ وتستمر حتى أيام العيد، مثلما تحكي سلوى يوسف، صاحبة محل فسيخ بمدينة بيلا: «بنستعد للموسم من بدري، يعني مع بداية شهر رمضان بنبدأ نجهز سمكنا ونملحه عشان يكون جاهز على العيد»، موضحة أنّه يشترط لصناعة الفسيخ استخدام أجود أنواع الأسماك البوري الطازجة والسمينة، والابتعاد عن المجمدة، واستخدام براميل بلاستيكية لسهولة نظافتها عن البراميل الخشبية، ويتم وضع طبقة من الملح بنسبة 50% ثم طبقة من السمك، وإغلاق البراميل بإحكام، وتركها في مكان نظيف لمدة أسبوع حتى ينضج، ويصبح جاهزاً للأكل.