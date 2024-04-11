مصطفى شعبان: نجاح «المعلم» فاق التوقعات.. والمنافسة صعبة في رمضان

قال الفنان مصطفى شعبان، إنه لم يتوقع نجاح مسلسل «المعلم» بهذه الدرجة، مشددًا على أن الموسم الرمضاني 2024 كان صعبًا وشهد منافسة كبيرة بين العديد من الأعمال الدرامية المختلفة.

الموسم الدرامي 2024 قوي

وشدد «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن الموسم الدرامي تضمن العديد من المسلسلات، وكان يريد فقط أن يكون ضمن الأعمال التي حققت نجاحا، إلا أن العمل حقق نجاح وصفه بأنه «فاق التوقعات».

وقال إن من أسباب نجاح مسلسل «المعلم» هو توفيق الله، وأيضًا إخلاص كافة الفنانين والعاملين في المسلسل، مشددًا على أن الإخراج والإنتاج والتصوير والمونتاج والموسيقى والفنانيين شهدوا حالة من الإخلاص الكبيرة جدًا خلال العمل على تصوير المسلسل ومراحله المختلفة.