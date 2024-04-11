مصطفى شعبان: مٌنبهر بقدرات وأداء سهر الصايغ.. ممثلة مشاعرها حقيقية

تحدث الفنان مصطفى شعبان، عن قدرات النجوم المشاركين معه في مسلسل «المعلم»، الذي حقق نجاح كبير خلال عرضه بالموسم الرمضاني 2024 على شاشة «الحياة».

الإخلاص سبب النجاح

وأوضح أنه منبهر بقدرات الفنانة سهر الصايغ، التي جسدت شخصية زوجته في مسلسل «المعلم»، مؤكدًا أنها ممثلة مشاعرها حقيقية ومٌلتزمة في الحضور قبل الجميع بمكان التصوير، مشددًا على أن الإخلاص في العمل واحد من أهم الأسباب في نجاح المسلسل، موضحًا أن الجميع عمل بإخلاص بداية من المٌخرج وجميع فريق عمل المسلسل.

مصطفى شعبان: الناس صدقت دموعي في مشهد الوداع

وتابع: «الناس صدقت دموعي في مشهد الوداع، لأنني كنت مخلصا لشخصية المعلم في المسلسل»، مشددًا على أنه يعتقد بعد هذا المشهد الخاص بالوداع وطريقة التعامل معه، سيكون هناك تعاملا مٌغايرا من قبل أي رجل يمر بهذه اللحظة، قائلًا:«سيفعل ما فعله المعلم، فهو كتم دموعه أمام الناس».