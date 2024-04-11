دعاء فجر ثاني أيام عيد الفطر.. ردده باستمرار

دعاء فجر ثاني عيد الفطر المبارك وبالتزامن مع بداية ثاني أيام العيد، حيث يواصل المسلمون، حالة الطاعة والتقرب إلى الله بعد نهاية شهر رمضان الكريم ويناجي المسلم ربه في جوف الليل لغفران الذنوب والتوبة والدعاء للمتوفي.

دعاء فجر ثاني أيام عيد الفطر

بالتزامن مع فجر ثاني أيام عيد الفطر نشرت دار الإفتاء المصرية عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث يٌمكن ترديد على سبيل المثال:

- اللهم أعنَّا على ما ينجينا، وأمِّنا ممَّا يخيفنا، وارزقنا شوق الصالحين إلى ما شوَّقتهم إليه يا أرحم الراحمين.

- اللهمَّ يا عظيم السلطان، ويا قديم الإحسان، ويا دائم الإنعام، لا تحرمنا من معيَّتك واجعلنا معك دائمًا وأبدًا يا رب العالمين.

- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى الناس أجمعين واعفر للمسلمين والمسلمات والمؤنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين.

أدعية فجر ثاني أيام عيد الفطر

‏- اللهٰم يا مُسخر الجبال الراسية والقلوب القاسية والعباد العاصية سخّر لي ولأحبتي جنود الأرض وملائكة السماء، وكل قلب ولّيته أمرنا وجنبنا أذىٰ الدنيا وحيرة النفس وبكاء القلب وسوء الخاتمة، واشف كل مريض ونوّر مرقد موتانا وأحسن مآلهم وفرّج هم كل مهموم وأصلح حال أمتنا وردنا إليك رداً جميلاً.

- ‏ربي لا تجعل نعيمك يشغلنا عن حمدك ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك، فلك اللهم الحمد في كل وقت وكل حين وعلى كل حال سبحانك تعلم غايتنا ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك ومغفرتك وعفوك واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا.

- اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم.