دعاء استقبال العيد.. «اللّهم إنّي أسألك إيمانًا دائمًا»

يشتهر المصريون، بترديد تكبيرات العيد بشكل مختلف، والتي تبدأ فور إطلاق أذان مغرب آخر أيام شهر رمضان المبارك، وتستمر لعصر اليوم الرابع، ورغم ارتباطها الأساسي بعيد الأضحى المبارك، إلا أنهم يظلون يرددونها احتفالا بعيد الفطر أيضًا، لما له من مكانة خاصة لديهم، كونه يأتي بعد شهر رمضان المبارك.

أيضًا هناك، ما يسمى بـ«دعاء استقبال العيد»، والذي يتميز به المصريون، إذ يظلون يرددون عددا من الأدعية في آخر يوم من شهر رمضان الكريم، فرحاً بقدوم عيد الفطر المبارك، فرحين بأن أتم الله عليهم نعمته وأعانهم على صيام الشهر الفضيل، ورزقهم لبلوغ شهر شوال.

دعاء استقبال العيد

وحول دعاء استقبال العيد، تعد تكبيرات العيد من بين هذه الأدعية، وقد ورد الأمر الشرعي به مطلَقًا، فقال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي صيغة تلك التكبيرات وهي كالتالي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

"اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس".

دعاء رؤية هلال شهر شوال

ويستحب عند رؤية هلال شهر شوال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، يقول دعاء رؤية هلال رمضان : «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

سنن عيد الفطر

1- التكبير يوم العيد ابتداءً من دخول ليلة العيد وانتهاءً بصلاة العيد، قال الله تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ».

2- الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب.

3- الأكل قبل الخروج من المنزل على تمرات أو غيرها قبل الذهاب لصلاة العيد.

4- الجهر في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد.

5- الذهاب من طريق إلى المصلى والعودة من طريق آخر.

6- صلاة العيد في المصلى أيضًا جائزة لكن الأفضل بالساحات.

7- اصطحاب النساء والأطفال والصبيان دون استثناء حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور كما جاء في صحيح مسلم.

8- أداء صلاة العيد.

9- الاستماع إلى الخطبة التي بعد صلاة العيد .

10- التهنئة بالعيد.