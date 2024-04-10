دعاء للأب المتوفى في العيد: اللهم اجعله قبره روضة من رياض الجنة

مع اول أيام عيد الفطر المبارك، لا ينجح الأيتام -صغارا وكبارا- في تجاوز حزن وفاة الوالدين أو أحدهما، لذلك يحرصون على الدعاء للأب المتوفى في العيد، وهناك أكثر من دعاء يمكن الاستعانة به في هذا الإطار.

دعاء للأب المتوفى في العيد

دعاء للأب المتوفى في العيد، لم يرد له صيغة معينة، بل يمكن ترديد أي من الأدعية التي يحب أو يفضل استعمالها، ولابد في وقت الدعاء أن يحرص العبد على استعمال الأدعية التي يفضلها وتعتبر الأقرب لقلبه.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء للأب المتوفى في العيد، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللّهُم إن كان أبي محسنًا فجازه بإحسانه إحسانًا، وإن كان أبي مسيئًا فجازه عن الإساءة عفوا وغفرانا إنك على كل شيء قدير.

- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللّهُم يا غافر الذنب.

- يا قابل التوبة اغفر لأبي وارحمه وتجاوز عنه واجعل عيده في الجنة أجمل.

- اللّهُم أسألك المغفرة لأبي وأن ترزقه أعلى عليين وتجعله من أصحاب اليمين.

دعاء للأب المتوفى في العيد مستحب

ويعتبر دعاء للأب المتوفى في العيد من الأدعية التي يهتم العديد من المسلمين بترديدها في عيد الفطر، ولا بد أن يحرص العبد على أن يدعوا للموتى بخير الآخرة والرحمة والمغفرة، ومن هذه الأدعية أيضا:

- اللّهُم اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار وافسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللّهُم إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، فاغفر له وتجاوز عنه.

- اللّهُم إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

زيارة المقابر في العيد

وبالحديث عن دعاء للأب المتوفى في العيد، فالبعض يحرص على التوجه إلى زيارة المقابر في يوم العيد، وهي من الأمور التي تناولتها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، موضحة أن زيارة المقابر في يوم العيد من الأمور المكروهة.

وأوضحت في فتواها عن زيارة القبور في يوم العيد، أن العيد وقت للفرح والسرور والبهجة، في حين أن زيارة القبور أمر فيه حزن، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم العباد على أن يسعدوا في هذا اليوم والابتعاد عن الأمور التي تؤدي للحزن.