الناقد الفني محمود قاسم: المنافسة بين الأفلام الكوميدية في صالح الجمهور

توقع الناقد الفني محمود قاسم، تحقيق فيلم «شقو» بطولة محمد ممدوح، نجاحًا كبيرًا في عيد الفطر المبارك، قائلًا: «فيلم شقو يحمل توليفة ناجحة خاصة بين شركة الإنتاج والإخراج، والأبطال، وأتوقع أنّ تتخطى إيرادات الأفلام في موسم العيد ملايين الجنيهات».

محمود قاسم يتحدث عن أفلام عيد الفطر

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنه ينتظر أنّ يشاهد فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، خاصة أنّ كوميديا هشام ماجد غير مبتذلة وقريبة لقلب الجمهور، فضلًا عن لمسات الفنانة هنا الزاهد بطلة الفيلم، وأيضاً فيلم ع الماشي بطولة على ربيع، يعد من الأعمال الكوميدية الخفيفة بالنسبة لجمهور العيد.

المنافسة في موسم عيد الفطر

وعن المنافسة في موسم عيد الفطر، قال إنه ستكون هناك منافسة قوية، خاصة أنّ الأفلام المعروضة حاليًا كوميدية، وكل هذا يعتبر في صالح الجمهور المصري، حتى يكون هناك تنوع وتفضيلات في الاختيارات أكثر: «أتوقع أنّ تكون المراكز الأولى خلال فترة أيام عيد الفطر لصالح فيلمي شقو وفاصل من اللحظات السعيدة».