عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا يصلون العرض الخاص لفيلم «شقو»

يُقام حاليا العرض الخاص لفيلم «شقو» في إحدى دور العرض السينمائي داخل مول شهير في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطاله.

حضور أبطال فيلم «شقو» العرض الخاص

ووصل، منذ قليل، يسرا، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، والمخرج محمد سامي، والمؤلف مهاب طارق، بينما حضر محمد ممدوح «تايسون»، وكان أول حضور العرض الخاص.

أبطال فيلم «شقو»

فيلم «شقو» تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، ويسرا.