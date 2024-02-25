«سينرجي» تقدم 5 أعمال درامية في ماراثون رمضان 2024

تشارك شركة سينرجي، في موسم مسلسلات رمضان 2024، من خلال إنتاج نحو 5 أعمال درامية لكبار النجوم، تتنوع ما بين التاريخي والكٌوميدي والشعبي والاجتماعي، الممزوج بالأكشن والإثارة والتشويق، ويعرض على شاشة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الإلكترونية.

من خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأعمال الدرامية التي تقدمها شركة سينرجي في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وذلك من خلال السطور التالية:

الحشاشين

تقدم شركة سينرجي في رمضان 2024 ملحمة تاريخية كبيرة، من خلال مسلسل «الحشاشين»، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وعدد من النجوم، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وتٌدور أحداثه في إطار تاريخي ممزوج بالتشويق والإثارة.

الكبير أوي 8

تقدم سينرجي الجزء الثامن من سلسلة المٌسلسل الكٌوميدي الشهير، «الكبير أوي»، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي إلى جانب مجموعة من النجوم أبرزهم محمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وحاتم صلاح، ورحمة أحمد، وإخراج أحمد الجندي، تدور أحداثه في إطار كوميدي.

بيت الرفاعي

ومن الأعمال التي تقدمها شركة سينرجي هذا العام في رمضان 2024 مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة ومحمد لطفي، وسيد رجب، وتأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار الدراما والحركة الممزوجة بالتشويق والإثارة.

حق عرب

يعتبر «حق عرب»، من المٌسلسلات التي تندرج تحت قائمة أعمال سينرجي للإنتاج في رمضان 2024، حيث تدور أحداثه في إطار الدراما والممزوجة بالتشويق والإثارة وأبطاله أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

المعلم

تقدم شركة سينرجي، مسلسل «المعلم»، الذي تدور أحداثه في إطار درامي ويٌشارك فيه الفنان مصطفى شعبان، وهاجر أحمد وسهر الصايغ وغيرهم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.