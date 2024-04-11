أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بين تصريحات الحب والردود الغامضة.. هل يعودان؟
كتب:
آية أشرف
10:45 ص | الخميس 11 أبريل 2024
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
بعد تصريحات الفنان أحمد العوضي التي وصف فيها طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بـ«حب عمره» في أحد اللقاءات التليفزيونية، تفاعلت الفنانة بطريقة غامضة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تاركين متابعيهما في حيرة من أمرهما، إذ تنتشر التكهنات حول إمكانية عودتهما أو استمرار الانفصال، فما هو الفصل القادم في قصة الثنائي الشهير والمحبوب لدى الجمهور؟
ياسمين عبدالعزيز تنشر أغنية لشيرين
فبينما تجاهلت ياسمين الرد على تصريحات العوضي في البداية، نشرت لاحقًا أغنية «الكدابين» لشيرين عبدالوهاب عبر خاصية ستوري على إنستجرام، مع التركيز على كلمات مثل «كل ما أنسى لك كلامك برجع أفتكره، حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة».
ياسمين عبدالعزيز عند هذا الحد، إذ نشرت فيديو في أول أيام عيد الفطر وهي تغني «اختياراتي مدمرة حياتي»، معلقة «كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد».
يُذكر أنَّ ياسمين والعوضي أعلنا انفصالهما منذ عدة أشهر دون الكشف عن السبب، بينما أكد العوضي أن انفصالهما يسوده الاحترام، وأن حب ياسمين هو الأهم والأصدق في حياته.
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