أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بين تصريحات الحب والردود الغامضة.. هل يعودان؟

بعد تصريحات الفنان أحمد العوضي التي وصف فيها طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بـ«حب عمره» في أحد اللقاءات التليفزيونية، تفاعلت الفنانة بطريقة غامضة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تاركين متابعيهما في حيرة من أمرهما، إذ تنتشر التكهنات حول إمكانية عودتهما أو استمرار الانفصال، فما هو الفصل القادم في قصة الثنائي الشهير والمحبوب لدى الجمهور؟

ياسمين عبدالعزيز تنشر أغنية لشيرين

فبينما تجاهلت ياسمين الرد على تصريحات العوضي في البداية، نشرت لاحقًا أغنية «الكدابين» لشيرين عبدالوهاب عبر خاصية ستوري على إنستجرام، مع التركيز على كلمات مثل «كل ما أنسى لك كلامك برجع أفتكره، حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة».