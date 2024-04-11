أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس.. استقرار بعد تراجع كبير

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024، استقرارا ملحوظا في محلات الصاغة، وذلك عقب تراجعها أمس 25 جنيها، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3180 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3634 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2726 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 25 ألفًا و440 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2340 دولارا، وارتفع الذهب عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.