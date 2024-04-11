أسعار السمك الیوم الخميس 11-4-2024 في الأسواق

شهد سعر السمك والجمبري داخل سوق العبور لتجارة الجملة استقرارا كبيرا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس11-4- 2024، حيث وصل سعر كيلو الجمبري جامبو لـ520 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو السمك البلطي نحو 70 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

ويرصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسماك والجمبري اليوم داخل سوق العبور لتجارة بالجملة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:-

سعر السمك البلطي

يتراوح سعر السمك البلطي بين 75 و79 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الصغير ما بين 70 و73 جنيها.

سعر السمك البلطي الأسواني

يتراوح سعر البلطي الأسواني بين 30 و70 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري

وسجل سعر البوري رقم 1 داخل سوق العبور 95 جنيها بينما سجل سعر كيلو البوري رقم 2 نحو 145 جنيها.

يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و230 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري اليوم

يتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 520 و620 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري بين 440 و500 جنيه للكيلو.

سعر سمك الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 180 و400 جنيه للكيلو.